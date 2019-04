Rilindja që rindërtoi murin e Berlinit

Ju sugjerojme

Nga Bledar KURTI

Asnjë shqiptar në fillim të viteve ’90 nuk e mendoi kurrë se tri dekada më vonë, ky vend do kishte një mur ndarës i cili do e ndalonte një popull europian të ecte drejt perëndimit, demokracisë dhe lirisë. Askush nuk e imagjinoi se tridhjetë vite pas rënies së murit të Berlinit një qeveri e kohëve moderne do e rindërtonte sërish atë mur, por kësaj here në Tiranë. Një mur që do vriste shpresat europiane të shqiptarëve.

Dhe për më shumë, eksodi i qindra mijërave shqiptarëve nuk pritej të përsëritej, por ja që historia na ka treguar se ajo është komediania më e madhe ndërsa qeveria gardiania e ferrtë e ëndrrave të shqiptarëve, ndaj edhe vitet e fundit eksodi u përsërit me largimin e rinisë dhe tragjikisht mbi 60% e shqiptarëve duan të arratisen sa më parë nga ky vend.

Kush e ndërtoi këtë mur? E kush tjetër veçse Rilindja. Për ironi, me ardhjen e Ramës në krye të PS, në kartën e anëtarësimit të partisë shkruhej një thënie e një presidenti të madh amerikan, John F. Kennedy: “Mos pyet se çfarë mund të bëjë atdheu yt për ty, por se çfarë mund të bësh ti për atdheun tënd?” Shqiptarët e kanë siguruar jetën me mund dhe sakrifica, dhe e kanë ndërtuar këtë vend me duart e tyre, por gardhin e privimit e ngriti politika dhe murin e Berlinit e ndërtoi Rilindja, ndaj me të drejtë çdo shqiptar sot pyet qeverinë: “Çfarë po bëni JU për atdheun tonë?”

Presidenti Kennedy e vizitoi Berlinin në vitin 1963, dhe kur pa murin, u trishtua, dhe e ndryshoi fjalimin e parapërgatitur duke i shtuar fjalët historike: “Ka shumë njerëz në botë që me të vërtetë nuk e kuptojnë se cili është dallimi midis botës së lirë dhe botës komuniste – LE TË VIJNË NË BERLIN”. Edhe sot, nëse çdo lider botëror do vinte në Shqipëri, e të bojkotonte pritjet ceremoniale dhe të mbyllte veshët ndaj statistikave të fryra qeveritare por të arrinte të njihte realitetin dhe zemrat europiane të shqiptarëve, ëndrrat e lira të rinisë sonë, të burgosura dhe privuara nga muri i Berlinit shqiptar, i ndërtuar nga korrupsioni, kanabizimi, trafiku galopant i lëndëve narkotike, degradimi i shtetit, njësimi i organeve ligjzbatuese me krimin e organizuar, kapja e drejtësisë, shthurja e parlamentarizmit, zhvatja e burimeve natyrore, oligarkia në ekonomi, prostitucioni politik dhe institucional, e shumë mëkate të tjera rilindase, do trishtohej njësoj si Kennedy dhe do i apelonte mbarë botës EJANI NË TIRANË për të parë sesi një popull i lirë mbahet peng dhe i skllavëruar nga një mur i një politike sunduese, egoiste, miope dhe diktatoriale.

Rilindja është e re në moshë dhe imazh. Ajo erdhi në pushtet me kartën e së resë. Por, të kesh ide të reja është fare e lehtë. Çdo njeri mund të ketë mendime të reja, vështirësia është të shkëputesh nga natyra dhe idetë e vjetra. Ndaj Rilindja jo vetëm që nuk solli asgjë të re por institucionalizoi hiletë dhe mendësinë e vjetër. Atë të kontrollit, sundimit, kapjes së shtetit, propagandës, frikës, teorisë së shokut, dhunës, militarizimit, korrupsionit dhe izolimit nga vatra e demokracisë që është familja europiane.

Rilindja po e shkel ligjin në çdo frymëmarrje. Dita-ditës ajo vazhdon ta lartësojë edhe më shumë murin e izolimit të integrimit dhe të shtojë e të ngjeshë thellë e më thellë telat me gjemba në ëndrrat dhe shpresat e shqiptarëve. Shtresa e mesme është asgjësuar, intelektualët jetojnë në varfëri, pjesa më e madhe e shqiptarëve rrezikojnë bukën e gojës dhe moshat e treta kanë uri. Prej gjashtë vitesh kemi përjetuar filma realë hollivudianë me kartelë droge, avionë që ulen për trafik e të tjerë që vidhen si pa të keq, mafia, ekzekutime, korrupsion dhe vjedhje të ndodhura në mes të ditës e të lustruara me arrogancën qeveritare në ekrane televizive. Rilindja me ish-ministër të Brendshëm nën hetim për trafik droge, me një parlament antikushtetues, me vota të blera apo të fituara me mbështetjen e krimit dhe që ka lejuar të rrezikohet siguria kombëtare disa herë brenda pak viteve, ia ka mbyllur dyert e integrimit dhe shpresës së shqiptarëve.

Muri i Berlinit shqiptar duhet të bjerë. Ai u rrëzua një herë në vitin 1990 e nuk duhej të ishte ngritur më. Rilindas, ju që e keni ofenduar këtë emër të madh, lëreni erën e ndryshimit të flatrojë mbi këtë vend. Lërini ëndrrat e shqiptarëve të kapërcejnë kufijtë e të pamundurës. Lëreni rininë të jetojë e lirë dhe me dinjitet. Lëreni këtë popull me zemër dhe mendje europiane të jetë pjesë e familjes së madhe të këtij kontinenti liberator. Prisheni murin që keni ndërtuar vetë në mënyrë që historia të ketë mëshirë për ju.

Dy mijë vite më parë, mburrja më e madhe ishte civis romanus sum (unë jam nënshtetas romak); Ich bin ein Berliner (Unë jam berlinas) tha Kennedy përpara murit në vitin 1963; ndërsa nëse ai do ishte sot përpara këtij murit të Tiranës së vitit 2019, i cili mban peng një komb të tërë, me siguri do thoshte plot pikëllim Unë jam shqiptar. U deshën afro tridhjetë vite që muri i Berlinit të rrëzohej, edhe ky muri ynë duhet të bjerë sa më parë, përndryshe historia, pavarësisht se ka parë ndër epoka me mijëra mure të ngrihen e bien, nuk do na e falë kurrë.

/GAZETA MAPO

