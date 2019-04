“Rinasi”/Flet pronari i servisit ku u modifikua furgoni i grabitësve

Ju sugjerojme

Servisi ku u modifikua furgoni me mbishkrimin “hetimi tatimor” që u përdor në grabitjen e Rinasit, ndodhet në Brandashesh të Elbasanit. Ky servis ishte marrë me qira nga shtetasi Eldi Çala, i cili rezulton të jetë vëllai i Klement Çalës i etiketuar si “ekspert i grabitjes”. Klement Çala, rezulton të jetë arratisur sëbashku me Admir Muratajn nga burgu i Trikallasë më 22 mars 2013.

Gazetarja e “News 24” Klodiana Lala ka kontaktuar në telefon pronarin e servis “Genti” që ndodhet në rrugën e vjetër Elbasan-Rrethrrotulimi i Bradasheshit.

Pronari i servisit, shtetasi Gentian Sharra ka konfirmuar se servisin ia kishte dhënë me qira shtetasit Eldi Çala.

“Nuk kisha kontratë noteriale me të. Nuk kam dijeni për aktivitetin e paligjshëm që është kryer në këtë servis”,- ka thënë ai.

Ky servis, është i mbyllur dhe konsiderohet provë materiale për prokurorinë dhe policinë.

