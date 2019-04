“Rinasi”, mbërrijnë në Gjykatë të akuzuarit për grabitjen

Ju sugjerojme

Mbërrijnë në Gjykatën e Krimeve të Rënda, 3 të arrestuarit në Elbasan e Fushë Krujë, të akuzuar si pjesë e grupit që grabiti rreth 10 milionë euro në Aeroportin e Rinasit.

Saimir Cela, Oltjan Veseli dhe Renaldo Sula do të njihen me masën e sigurisë, ndërkohë që i arrestuari tjetër, Alkond Bengasi një ditë më parë u la në masën “arrest me burg”. Alkon Bengasi ka statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë.

Një ditë më parë në Qafë-Thanë u arrestua Elton Pikli. Ai po kthehej nga Bullgaria në momentin e arrestimit, dhe akuzohet se ishte personi që hyri në pistën e aeroportit të Rinasit.

Tre të arrestuarit u prangosën bashkë me Alkond Bengasin 2 ditë më pare, akuzohen se janë bashkëpunëtorë në grabitjen spektakolare në Rinas, ku rreth 2 javë më parë u grabitën rreth 10 milionë euro.

