Ringjallet protesta e re studentore, nis nga Ekonomiku

PRESIONI POLICOR NUK E NDAL DOT ORGANIZIMIN STUDENTOR Sot paradite studentë të Universitetit të Mjekësisë dhe aktivistë të Lëvizjes Për Universitetin nisën të shpërndajnë lajmërime për tryezën e nesërme diskutuese. Me të pikasur studentët aktivistë, burokratë të zellshëm si zv-dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Gentian Stroni e të tjerë nisën të grisnin posterat dhe të kërcënonin studentët. Më vonë, në kundërshtim me ligjin dhe etikën universitare, ata kanë thirrur policinë në mjediset universitare. Kërkesës së studentëve të këtij fakulteti për t’iu siguruar një sallë diskutimi, burokratët iu përgjigjën me arrogancë. Madje, pafytyrësisht, zv-dekani u tha që për të tilla aktivitete mjediset mund të lëshohen vetëm me qira.Pyesim veten: Pse i tmerron kaq shumë burokratët një tryezë ku studentët do të diskutojnë për kushtet e studimit dhe të jetesës? Pse sapo studentët nisin të lëvizin dhe të vetëdijësohen për të drejtat e tyre qeveria e ndjen të nevojshme të dërgojë një shpurë me policë? Arsyeja është e thjeshtë: Qeveritarët dhe burokratët që janë nginjur duke abuzuar me të drejtat elementare të studentëve kanë frikë nga organizimi i tyre. Ata janë në panik nga protesta e datës 4 dhjetor. Frika e tyre është forca jonë!Pavarësisht refuzimit dhe kërcënimeve, nesër në orën 11:00 studentët do të mblidhen tek Amfiteatri i Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike. Studentët e bashkuar kanë për të fituar!

Poniedziałek, 18 listopada 2019