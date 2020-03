Rinis aksioni për shembjen e objekteve të fundit në “Astir” (VIDEO)

Ju sugjerojme



Mengjesin e sotëm ka rinisur puna per shembjen e disa objekteve te tjera në zonën e “Astirit” në Tiranë.

Qe ne oret e para te mengjesit ne zone jane vendosur forca te policise, nderkohe qe me heret eshte bere edhe devijimi i qarkullimit, ne mbeshtetje te aksionit per shembjen e objekteve te percaktuara me pare.









Levizja behet nga rreth-rrotullimi i Astirit deri tek Shqiponja, nderkohe që automjetet kalojnë në rrugën që lidh zonën e Astirit me Mëzezin.

Mesohet se ne plan per shembje jane rreth 30 objekte, mes te cilave edhe banesa e dyqane.