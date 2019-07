Rinisin protestat, mbështetësit e PD mësyjnë në Bashkinë e Devollit

Ju sugjerojme

Në Devoll pritej sot konstituimi i Këshillit Bashkiak, por simpatizantë të PD kanë dalë në protestë para bashkisë, duke bllokuar mbledhjen e këshillit. Kreu aktual i bashkisë Bledion Nallbati, i cili ndodhet në zyrën e tij tha për gazetarët se ai dhe stafi vazhdon punën pasi nuk ka patur zgjedhje më 30 qershor. “Bashkia po uzurpohet, por ne do të mbrojme kushtetutën në zbatim të dekretit të Presidentit, sipas të cilit 30 qershori është shfuqizuar. Nëse bashkia pushtohet, do t’i ndalojmë dhe do t’i procedojmë pranë prokurorisë”, tha Nallbati.

