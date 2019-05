“Rinovim ose lamtumirë”, Buffon merr vendim befasues te PSG

Ju sugjerojme

Rinovim ose lamtumirë! Dy rrugë ka për Gianluifi Buffon, sipas asaj që ka shkruar sot “Gazzetta dello Sport” në edicionin print dhe jo vetëm. Ish-portieri i Juventusit dhe kombëtares së Italisë nuk ka ndër mend që të mbyllë karrierën si profesionist, ende jo që tani…

Gigi, lexohet të “Gazzetta”, pret një takim me krerët e PSG për të kuptuar nëse ka mundësi rinovimi të kontratës dhe se cilat do të jenë hapësirat e tij sezonin tjetër (Tuchel ka thënë kohët e fundit se nuk ka ndër mend një tjetër rrotacion mes portierit italian dhe Areolas).

Atëherë, nëse nuk do të jetë e mundur të rinovohet kontrata, Buffon do të vlerësojë mundësi të tjera, por vetëm me një kusht: klube që luajnë në Champions League sezonin tjetër.

