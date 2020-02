Rita Ora godet me veshjen e saj transparente  

Ju sugjerojme



Këngëtarja me origjinë shqiptare, Rita Ora, shfaqet me veshje transparente, gjatë një darke në Los Angelos.

Ajo ka kërkuar kohë për lidhjen me Rafferty Law, ndërkohë që shfaqet një femër e kompletuar dhe plot vetbesim.









Këngëtarja 29 vjeçare siguroi që të gjithë sytë të ishin tek ajo, ndërsa doli jashtë me bluzë të tejdukshme me ngjyrë të errët.

Ajo e shoqëroi pjesën e sipërme me një fustan lëkure, i cili e bëri të dukej akoma më të veçantë. Megjithatë, duke mos qenë e kënaqur me pamje mahnitëse, këngëtarja zgjodhi një ndryshim të veshjes, duke e shkëmbyer me një palë pantallona, po ashtu të lëkurës.

