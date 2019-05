Ju sugjerojme

Këngëtarja me famë botërore Rita Ora i ka mahnitur të gjithë me paraqitjen e saj të fundit. Ajo ka veshur një fustan të bardhë të shkurtër ku në pah janë linjat perfekte dhe elegante. Flokët bjonde me stil dhe varsja si diamant, gjithashtu kanë tërhequr shumë vëmëndjen e ndjekësve. Shikoni fotot e mëposhtme:

Etiketa: diamant