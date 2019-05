Rita Ora: Të jesh nga Kosova është e vështirë të…

Ju sugjerojme

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora ka nisur turneun e saj dhe mbrëmjen e kaluar ishte në Londër ku dhuroi një performancë të shkëlqyer. Në një postim në Instagram, ajo ka publikuar disa video nga koncerti ku i falenderon fansat dhe përmend faktin se të qenit nga një vend i vogël si Kosova është e vështirë të të bëhen ëndrrat realitet.



“Durimi është një prej gjërave më të rëndësishme që mund të kesh. Miqtë e mi thonë që unë kam shumë për të thënë, prandaj duhet të qep gojën dhe të këndoj. Për herë të parë në jetën time, jam pa fjalë. Të jesh nga vendi nga i cili unë vij, nga Kosova, është e vështirë që ëndrrat të bëhen realitet, por fakti që jam këtu më bën të besoj që ëndrrat e mia janë bërë realitet dhe nuk do ta harroj këtë për asnjë sekond, do të punoj fort. Atë çfarë thashë mbrëmjen e kaluar e kisha seriozisht. Fansave të mi dua ti them faleminderit që keni qenë krah meje gjatë gjithë këtyre viteve, me ulje ngritjet, me vështirësitë dhe me trofetë. Ju dua”, shkruan Rita në Instagram.

Etiketa: eshte veshtire te jesh nga kosova