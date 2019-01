Rivënia me dorë 70 metra, portieri i Iranit për rekord

Nëse është folur shpesh se portieri Ederson i Manchester City-t është më i miri në lojën me këmbë, me siguri Alireza Beiranvand, portieri i Iranit është më i miri për nisjen e lojës me dorë.

Shpesh video të tij janë bërë virale në internet për rivëniet e gjata me dorë të topit, ndërsa këtë gjë e ka bërë edhe në Kupën e Azisë në ndeshjen ndaj Irakut.

