Robert Berisha: Vetëm vdekja më ndan nga Nora!

Robert Berisha dhe Nora Istrefi u ndanë para pak muajsh. Megjithatë, Berisha vazhdon të thotë se vetëm vdekja mund ta ndajë nga Istrefi. Ai u shpreh fillimisht kështu në shkurt të një viti më parë, në emisionin “Why Not”. Së fundmi, edhe në emisionin “Mirage”.

“Po është e vërtetë. Vetëm vdekja mund të të ndajë nga nëna e fëmijës tënd. Kështu që, gjithmonë do të jem babai i Renees dhe gjithmonë do të jemi bashkë. Respekti deri në kulm. Gjithë jetën, sa të mos mundem asgjë të bëj; një veshkë për Norën, një veshkë për Reneen”-tha Berisha, duke shtuar se ndarja nuk është bërë ende me letra. Mos ndoshta një rikthim mes tyre është i mundshëm? Kjo mbetet për t’u parë.









Etiketa: Nora Istrefi