Roberti flet për marrëdhënien me Norën: Ndarja është diçka normale

Bashkëshorti i Nora Istrefit Robert Berisha, është shprehur se ndarja është normale për një çift që vendos që t’i japë fund lidhjes. Teksa ishte i ftuar në emisionin “Gjesi”, ai u pyet në lidhje me lajmet që shpeshherë kanë qarkulluar për raportin me bashkëshorten e tij, Nora Istrefi. Ai tha se mediat priren të publikojnë menjëherë lajmet e këqija. Gjatë intervistës, Roberi u shpreh se nëse ndarja ndodh, është diçka normale që duhet të pranohet. Por kjo nuk do të thotë se gjërat mes Norës dhe tij nuk po shkojnë mirë, ata janë mjaft të lumtur pranë njëri-tjetrit.

Etiketa: Nora Istrefi