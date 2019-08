Ronaldo “ngacmon” Mesin: Ende s’kemi ngrënë darkë bashkë…(VIDEO)

Janë dy nga lojtarët më të mirë në historinë e futbollit botëror, dhe padyshim dy më të mirët në botë 10 vitet e fundit, duke ndarë së bashku 10 trofe “Topi i Artë”.

Ata ishin prezentë në mbrëmjen gala të hedhjes së shortit të Champions League, ku u ndanë edhe çmimet për sezonin e shkuar.

Të pyetur për rivalitetin mes tyre, Leo Mesi u përgjigj” “Është një rivalitet i madh. Reali është një ekip i madh në Spanjë, dhe dihet rivaliteti që kemi në Spanjë”.

Nga ana tjetër Ronaldo ishte edhe më argëtues në batutat e tij, teksa tha: “Ne kemi ndarë skenën, unë dhe Mesi, për 15 vite bashkë. Nuk e di nëse ka ndodhur ndonjëherë më parë kjo në futboll. Dy futbollistë, në të njëjtën skenë, gjithë kohës. Nuk është e lehtë. Madje, ne nuk kemi ngrënë as një darkë bashkë gjate kësaj kohe. Por, është diçka e bukur. Më mungon të luaj në Spanjë. Kemi atë betejën bashkë, që e kemi prej 15 vitesh. Ai më shtyn përpara mua, por edhe unë atë. Është bukur të jesh pjesë e historisë së futbollit. Unë jam aty, por edhe Mesi gjithashtu”.

Ronaldo: “We’ve not had dinner together yet, but I hope in the future!” 😃@Cristiano & Messi at the #UCLdraw 🤜🤛 pic.twitter.com/KOFY8680tU

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019