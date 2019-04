Kampion me Juventus/ Ronaldo “shuan” zërat, vendos për të ardhmen

Ju sugjerojme

I ka harruar lotët ndaj Ajax, Cristiano Ronaldo. Sot ai festoi kampionatin e parë në Serie A, fitues si shpesh herë i ka ndodhur në karrierën e tij.

Ndeshja në Champions dhe disa video që qarkullonin në rrjetet sociale kishin vënë në dyshim vullnetin e ylli të futbollit botëror për të vazhduar eksperiencën në Torino, por pas festimeve të sotme është ai vetë që shpjegon gjithçka: “Jam shumë i kënaqur, kam fituar kampionatin në eksperiencën time të parë. Ka qenë një sezon i madh për ne. Në Champions nuk ia kemi dalë, por do të përpiqemi vitin e ardhshëm”.

Një deklaratë dashurie për ekipin e tij të ri, që vulos duke deklaruar se “nuk do të rri me “100%, por me 1000%”.

