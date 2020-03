Ronela Hajati: Asnjëri në këtë jetë nuk i zgjedh prindërit

View this post on Instagram

Busho, mamo! Asnjeri ne kete jete nuk i zgjedh prinderit,ndaj sot dua ti them Faleminderit Zotit qe me fali dy prinder te mrekullueshem, autoritare,te mencur e me nje dashuri e devotshmeri te pakrahasuar ndaj meje! Jashte cdo gjeje qe shesim,japim ,te vetmit qe me njohin dhe jetoj cdo dite duke shpresuar qe gjithe investimi juaj te shperblehet sadopak ! Mesova shume e dola goxha femije i mire me thene te drejten (modestia ne agravim 😂) po skish ku te shkonte me aq shume sa jeni lodhur duke me mesuar ! Ti duam prinderit sa i kemi,sepse sot qe babai im nuk eshte ne jete,jam gati per gjithcka vetem ti degjoj batutat e tij per 5 minuta! Ju kam ne shpirt ! Ndersa qe ju kam ne krahe u kujdes mjeshtri @klajdi_pipero @pipero_art_studio 🙏❤️