Këngëtarja simpatike dhe e dashur për publikun, Ronela Hajati, ka publikuar së fundmi këngën e re me titull “MVP”.



Për tekstin dhe melodinë e kësaj kënge u kujdes vetë këngëtarja, muzikën e bëri “Tull Production”, kurse videoklipi u punua nga “Sebastian”.



“Kur mendon se dhe nëse ke problemet me te mëdha, do ekzistojë gjithmonë një qoshe ku mund te kërcesh! Ju dua!”, është shprehur këngëtarja.



