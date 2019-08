Ju sugjerojme

Këngëtarja Ronela Hajati duket se do të mbajë së shpejti një koncert recital. Gjatë një bashkëbisedimi në “Insta Story” me ndjekësit e saj, Hajati ka bërë me dije se ka shumë këngë që dëshiron t’i risjellë.

“Mendoj se më ka ardhur koha të bëj një koncert recital…kam aq shumë këngë që dua t’i risjell!Dëshiroj të bëj një koncert që askush nuk e ka bërë ndonjëherë…çdo gjë live, shumë valltarë, skenë e madhe dhe drita”-ka shkruar Ronela.

