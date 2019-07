Roza Lati rrëfen për të parën herë momentin e njohjes me Stinen

Ju sugjerojme

Roza Lati ka rrëfyer për të parën herë momentin e parë të njohjes me ish-partnerin e saj Stine. Roza ka treguar përgjatë një bisede me Don Phenomen në emisionin e saj “Bukë me vete” se çuditërisht ka qenë këngëtari ai i cili e ka ngacmuar fillimisht, teksa ky i fundit performonte në një club të kryeqytetit.

“Ai po këndonte, unë isha vajza më e shkurtër e lokalit, se të tjerat ishin miss-e. Ky djali kur po këndonte më drejtohej mua. Nuk më besohej që e kishte me mua. Po do ti, me mua e kishte. E pati me mua nja tre vjet”-ka rrëfyer Roza Lati.

Risjellim në vëmendje se lidhja e Rozës dhe Stines është përfolur mjaft gjatë në media. Madje u komentua edhe për një rikthim të mundshëm midis tyre, pas ndarjes së këngëtarit nga nëna e vajzës së tij.

Etiketa: Roza Lati