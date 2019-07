Rozana Radi nuk i trembet aspak viteve mbi supe (Foto)

View this post on Instagram

Sa keq qe fotot ne kohen qe jetojme nuk i bejme me per kujtim por vetem per shikueshmeri 😔 dhe pak dite po i kapim te 40 tat ! Ja kane filliar rrathet tek syte o shokeni🙈 me thonte mamaja” fli heret” jo une, urdho tani 😂