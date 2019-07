Rozana s’ndjek asnjë nga VIP-at në Insta, kolegët i ankohen në inbox

Ju sugjerojme

Këngëtarja Rozana Radi nuk ndjek asnjë nga rrethi i saj shoqëror në “Instagram”, për shkak të një problemi që lidhet me përdorimin e të dhënave të aplikacionit. Mirëpo, të painformuar për situatën, miqtë dhe kolegët nuk kanë ngurruar t’i ankohen. E para ka qenë këngëtarja Fjolla Morina. Kësisoj, Rozana është detyruar t’u japë një shpjegim.

“Miq, mikesha, kushërinj, etj.etj…Kam që të enjten e shkuar që kam problem me Instagramin. Me pak fjalë në Instagramin tim del që unë ndjek të gjithë kinezët dhe aziatikët e botës (jo ata mua) dhe nuk ndjek më miqtë e mi. Ose si kam fare, ose i kam block, ose nuk më kanë, por nuk më shikojnë asnjë postim që unë bëj në Story apo tek muri. Me sa më shpjeguan, kjo ndodh kur merr aplikacion dhe të kërkon të vendosësh të dhënat e Instagramit tënd personal. Kujdes, mos jepni të dhënat e Instagramit tuaj në këto aplikacione që merrni. Ps:Fjolla Morina, ti dhe shumë miq të tjerë nuk preferoni kuzhinën kineze, ndaj s’ju kam”-ka shkruar Rozana Radi në llogarinë e saj personale, e cila duket se e ka marrë me sportivitet këtë situatë.

Etiketa: Rozana Radi