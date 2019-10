Rrahu të dashurin e ish-gruas, shqiptari del para gjykatës

Ju sugjerojme

Mediat italiane kanë bërë publike një ngjarje që nuk ndryshon shumë nga një skenë telenovelash. Protagonist është një shqiptar 45-vjeç, i cili ndodhet në gjyq, pasi ka rrahur të dashurin siçilian të ish-gruas së tij italiane, në bashkëpunim me djalin e saj.

Sipas mediave fqinje ngjarjet e dhunshme kanë ndodhur në vitin 2016, në Rimini, por shqiptari dhe djali i ish-gruas së tij, një italian 25 vjeç, janë ende sot në proces gjyqësor.

Mësohet se gruaja italiane, që sot është 49 vjeçe, para disa vitesh mbeti e ve dhe u martua me shqiptarin, me të cilin pati një lidhje të shkurtër. Menjëherë pas ndarjes me shqiptarin, ajo takon një ish-të dashurin e saj, siçilian, me të cilin kishte pasur një lidhje para 15 vitesh.

Kjo gjë nuk i ka pëlqyer aspak shqiptarit, i cili në bashkëpunim me djalin e saj nga martesa e parë, i shkuan në banesë, duke hyrë nga dritarja, pasi çifti i sapo rilidhur, nuk e hapi derën. Të dy e kanë keqtrajtuar fizikisht shtetasin italian, duke e detyruar të largohej gjysmëlakuriq nga shtëpia.

