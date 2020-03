Rrebeshe dhe rrufe/ Njihuni me motin për javën e parë të Marsit

Ju sugjerojme



Dita e sotme shënon ditën e parë të pranverës meteorologjike, por kjo nuk do të përkojë me motin gjatë kësaj jave. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, reshjet e shiut do të prekin vendin përkohësisht deri të martën pasdite. Në mbrëmje e në mesnatë vendi pritet të përfshihet nga reshje intensive, në formën e rrebesheve me rrufe.

Më tej, reshjet e shiut do të rikthehen herë pas here deri ditën e premte. Përsëri në mesditën e së premtes, reshjet do të rikthehen me intensitet, kësaj here në jugperëndim të vendit.









Me rënien e temperaturave sipas tabelës, në lartësitë mbi 800 m në të gjitha zonat malore, reshjet do të jenë kryesisht dëbore. Hera herës gjatë kësaj jave, parashikohet përveç erës së vrullshme dhe shtim i dallgëzimit.

Etiketa: Moti