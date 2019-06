Rrëfehet Fifi: Kam vuajtur shumë në dashuri

View this post on Instagram

Hello! Erdhem ne!!! Kete jave ne "Thumb" do te ndiqni: Mos ka ndermend Delinda Disha @delinda_disha ti zere vendin Xhemit? Cilet jane keta aktore qe kane xhelozira me Delinden? Fifi @fifi.official.fr pergjigjet sinqerisht: ka vuajtur nga dashuria! Kengetarja rrefen gjithashtu se ka shkeputur teresisht marredhenietme ish-bashkepunetoret e saj. Silvi @silvifort eshte teper i sinqerte kur vjen puna tek pyetjet e drejtperdrejta: Ju tregon ku i gjen, leket, apo kur ka bere seks per here te fundit! Keto dhe shume te tjera i ndiqni te shtunen, ne oren 17:00 ne ekranin e Abc News! BZZZZzzzzzzzzz🐝🐝🐝🐝🤩