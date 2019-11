Rrëfehet Juliana Pasha: Super xheloze, jam 24 orë te kamerat e sigurisë

Ju sugjerojme

Këngëtarja Juliana Pasha ka rrëfyer së fundmi se është shumë xheloze për bashkëshortin. E ftuar në emisionin “E Diell”, Juliana tregoi se xhelozia e saj shkon deri në kontrollin e kamerave të sigurisë të restorantit, që ka në pronësi së bashku me Altinin. Ky i fundit, sipas saj, është po ashtu xheloz, veçse nuk e shpreh me nerva.

“Unë acarohem e para. Ai nuk acarohet, unë acarohem shumë. Si e kontrolloj unë? Aty te restoranti ynë kemi ca kamera ne. Kur nuk jam te restoranti, jam 24 orë te kamerat. Shikoj Altinin të ulur në tavolinë, sidomos kur ka vajza, e marr direkt në telefon. Ç’a po bën, i them. Po ja, më thotë, me shoqëri…Me cilën shoqëri? Me këtë, me këtë…Po aty pse je ulur, i them unë…Po jo, se s’ka asgjë…”-rrëfeu Juliana Pasha duke qeshur.









