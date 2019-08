Rrëfehet Ronaldo: Zidan më bëri të ndihem i veçantë

Ju sugjerojme

Kristiano Ronaldo, një nga futbollistët më të mirë në botë vitet e fundit, u transferua para një viti tek Juventusi, me bardhezinjtë që shpresojnë se me të në skuadër, do arrijnë të fitojnë Ligën e Kampionëve.

Edhe pse tani në Itali, Ronaldo padyshim që nuk e ka harruar Madridin, aq më pak teknikun e madh Zidan.

Sulmuesi portugez është ndalur në një intervistë, të flasë për ish-trajnerin e tij, Zinedin Zidan, teksa shprehet: “Një lojtar duhet të ndihet pjesë e rëndësishme e një grupi, dhe kur isha tek Reali, Zidan më bëri të ndihem i veçantë. Ai nuk e ndryshoi mënyrën se si unë luaja, atë që unë mbeta gjithmonë i njëjti lojtar, dhe padyshim që ai më ndihmoi shumë mua. Ishte një person, të cilin unë e respektoja shumë, kur u bë trajneri im unë e njoha atë më mirë, dhe u bëra më shumë tifoz i tij, për mënyrën se si ai ishte dhe fliste, mënyrën se si menaxhonte ekipin, dhe se si më trajtonte mua. Ai më thoshte: ‘Kris ti bën ndryshimin’. E dinte se cilët lojtarë mund të bënin ndryshimin. Ishte gjithmonë i hapur me mua. Kjo është arsyeja pse miqësia me të, do të jetë gjithmonë në zemrën time.”, u shpreh 34-vjeçari.

