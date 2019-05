Rrëfehet Ronela Hajati: Ja për kë do të jepja jetën

Ju sugjerojme

Këngëtarja Ronela Hajati nuk ngurron asnjëherë t’u kthejë përgjigje pyetjeve të larmishme që i bëhen nga ana e ndjekësve të saj në rrjetin social “Instagram”. Së fundmi, njëri prej tyre e ka pyetur nëse do ta jepte jetën për dikë. Ronela, me çiltërsinë që e karakterizon, ka rrëfyer se diçka të tillë do ta bënte vetëm për fëmijët e ardhshëm të saj.

Këngëtarja ka pohuar më tej se dëshiron që të ketë dy fëmijë. Me shumë gjasa kjo dëshirë e saj vjen edhe nga fakti i të qenurit një fëmijë i vetëm.

Kujtojmë se disa javë më parë, Ronela u shndërrua në kryefjalën e mediave rozë për lidhjen dhe ndarjen e supozuar nga këngëtari Young Zerka.

Etiketa: instagram