Rrëmbimi dhe vrasja e Jak Prengës/ Sekuestrohen pasuritë e kokave të krimit në Shkodër

Pas sekuestrimit ditën e djeshme të pronave të Hajrajve në Shijak, Operacioni Forca e Ligjit mëngjesin e sotëm ka zbarkuar në Shkodër për të goditur pjesën tjetër të grupit në veri të vendit, që rrëmbeu dhe vrau Jak Prengën.

Bëhet fjalë për familjen Doçin, i cili cilësohet si truri i pengmarrjes së Prengës, ndërsa është në kërkim dhe nga Italia për trafik kokaine.









Gentian Doçi së bashku me Hajrajt në Shijak, organizuan dhe kryen rrëmbimin dhe më pas vrasjen e pengut, Jak Prenga pas konflikteve me vëllanë e këtij të fundit në Angli.

Ndërkohë që në shënjestër të OFL-së janë edhe Bajrajt po në qytetin e Shkodrës.

Një pjesë e pronave të këtyre dy familjeve dyshohet se janë në emrat e të tretëve, megjithatë pritet për t’u parë çfarë përmban dosja e OFL-së. Lista e parë në duart e OFL-së përfshin 150 subjekte, nga 250 në total. Sot OFL-ja u nisi formularin për të justifikuar pasurinë Lulzim Berishës dhe Ardian Çapjas.

Njoftimi i plotë:

Një vazhdim të aksionit të nisur ditën e djeshme nga Operacioni Forca e Ligjit, lidhur me ngjarjen e datës 17.01.2020, sot, më datë 04.02.2020, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka nxjerrë urdhrat e sekuestrimit për subjektet e mëposhtme:

1. Shtetasit A. M., me banim në lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë njëkatëshe, e ndodhur në lagjen Skënderbeg, Shkodër.

2. Shtetasit M. D., me banim në Nicaj, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat njësi shërbimi, e ndodhur në lagjen Fermentim, Shkodër;

• Pasuria e llojit arë me sipërfaqe 1541 m2 ;

• Pasuria e llojit truall me sipërfaqe 350 m2.

3. Shtetasit A. D., me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe, e ndodhur në lagjen Bleran, Njësia administrative Rrethina, Shkodër;

• 3 automjete

• 1 motor.

4. Shtetasit G. F. me banim, lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë vilë katërkatëshe, me pishinë;

• Një automjet;

5. Shtetasit A. D. me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë trekatëshe, e ndodhur në Hot i Ri, Shkodër.

6. Shtetasit M. B., me banim në Grudë e Re, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat papafingo, e ndodhur në Grudë e Re;

• Një automjet;

Operacioni vijon.

