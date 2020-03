Rrëmbimi dhe vrasja e Jan Prengës, Gjykata liron nga qelia babain e Altin Hajrit

Ju sugjerojme



Dy muaj pas arrestimit, si të dyshuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës, gjykata e Posaçme ka ndryshuar masën e sigurisë duke e liruar nga qelia dhe dërguar në arrest shtëpie Bajram Hajrin 64-vjeç. Ai është babai i Leonard Hajrit, 36-vjeç, që është mes personave të arrestuar dhe Altin Hajrit, pronar i kompleksit “Golden” në Shijak.





Por përse u lirua 64-vjeçari?









Raportohet se vendimi është marrë nga Gjykata e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit ditën e premte pas kërkesës së avokatit mbrojtës me arsyetimin se 64-vjeçari është me një veshkë dhe është sëmurë në burg.

Mbrojtja kërkoi heqjen e plotë të arrestit për babanë e dy djemve Hajri, por gjykata pasi është njohur me raportin mjeko-ligjor vendosi që të ndryshonte masën e sigurisë me burg për ta dërguar në arrest shtëpie deri në përfundim të hetimeve që vijojnë nga SPAK-u. Tashmë Bajram Hajri do të qëndrojë në banesën e sekuestruar me kërkesë të OFL-së dhe miratimin e Gjykatës së Posaçme.

