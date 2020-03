Rrëqeth e moshuara nga Vlora: Kam dy ditë që pi ujë me sheqer (VIDEO)

Ju sugjerojme



“Kam dy ditë që pi ujë me sheqer”. Kështu është shprehur mes lotësh kjo e moshuar në Vlorë, e cila jeton e vetme. Ajo shprehet se ka dy ditë pa ngrënë dhe askush nuk është interesuar për të.





“Jam 84 vjeçe jam pa njeri fare në shtëpi. Po pi ujë me sheqer. Dhe do dal le të më marrë dhe të më fusë në bug policia se unë po rri pa ngrënë. I dërgova sekretares së Dritan Lelit dhe nuk e vuri ujin në zjarr dy ditë pa bukë, ujë me sheqer piva mbrëmë. Nuk më zinte gjumi. Sikur një dorë makarona të kisha të bëja supë. Unë nuk mund të kërkoj në lagje tani”, thotë e moshuara.









Etiketa: E moshuara nga Vlora