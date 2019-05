Rrethimi i Komunës së Parisit, Hoxha: Policia kërkonte Ibrahim Licin

Ju sugjerojme

Ditën e shtunë një zonë mjaft e populluar në Tiranë, Komuna e Parisit, u rrethua me forca të shumta policie, në një operacion, ku merrte pjesë RENEA, FNSH, etj. Pasditen e së shtunës policia njoftoi se është arrestuar një person me rrezikshmëri të lartë me emrin Barush Bregu, nga Shkodra, i dënuar për drogë dhe arsenal armësh. Po kështu në pranga ra dhe një 21-vjeçar për përkrahje të autorit.

Sakaq, gazetari Artan Hoxha mbrëmjen e sotme në “Opinion” ka treguar të tjera detaje, duke thënë se në fakt operacioni ishte për të arrestuar Ibrahim Lici, i dyshuar si ekzekutor i dy vvëllezërve Bilali muajin e kaluar në Shkodër.

“Është një operacion me pjesëmarrjen e Forcave Speciale dhe me snajper, nga mënyra si u bë evakuimi, duke patur parasysh dhe pajisjet speciale të efektive të RENEA-s tregonte se bëhej fjalë se mund të kishte dhe përplasje. Atë ditë është ndjekur procedura standarde që ka reparti special. Kishte informacion se aty ndodhej njëri nga ekzekutorët kryesorë të ngjarjeve në Shkodër, Ibrahim Lici bashkë me dy ndihmësit”, tha Hoxha.

Sipas gazetarit për arrestimin e tyre u zhvillua dhe një operacion në Velipojë, ku u gjet një arsenal i madh municionesh ku përfshihej dhe pajisje kundra-tank.

