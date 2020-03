Rreziku i koronavirusi/ Çfarë ndodh me miqësoret e Shqipërisë në Itali?

Ju sugjerojme



As Shqipëria nuk mund të mos ‘prekej’ nga kjo epidemi. Kombëtarja shqiptare do të duhet të ndryshojë planet për miqësoret e këtij muaji, përkatësisht ndaj Sllovenisë dhe San Marinos.

Në 27 mars, ishte rënë dakord që të luhej pikërisht ndaj San Marinos, në fushën e këtij të fundit, por shteti i vogël ndodhet në brendësi të Italisë, madje në kufi të krahinës së Emilia Romanjës, nga më të goditurat nga koronavirusi.









Burime në Federatën Shqiptare të Futbollit bëjnë me dijë se është rënë dakord me homologët e San Marinos që ndeshja të luhet në Shqipëri, me gjasë në “Arenën Air Albania”, apo diku tjetër, por problem mbetet dakordësia me sllovenët.

Edhe miqësorja e 30 marsit me Slloveninë ishte parashikuar për t’u zhvilluar në tokën italiane, në Udine, por tashmë asnjëra palë nuk dëshiron të luajë aty.

Federata Shqiptare ka propozuar që gjithashtu të luhet në Tiranë, veçse nga Sllovenia ka pasur kundërpropozim që zhvendosja të jetë në kryeqytetin e saj, Lubjanë. Ende nuk ka akord mes palëve, por gjithsesi do të arrihet një marrëveshje në mënyrë që miqësorja e rëndësishme të mos anulohet.

