Rriten temperaturat, parashikimi i motit për ditët e para të javës

Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga një mot i kthjellët dhe me temperatura në rritje. Sipas Meteoalb, temperaturat minimale do variojnë: në zonat malore nga 14ºC deri në 29ºC, në zonat e ulëta nga 21ºC në 33 ºC dhe në zonat bregdetare nga 24ºC në 35ºC.



Era do të fryej në drejtim veriperëndimor me forcë valëzimi deri në 4 ballë.

Tendenca është që edhe dita e hënë do jetë me mot të kthjellë dhe me temperatuar të larta. Nga e marta pritet rënie e temperaturave. Të mërkurën pritet të ketë sërish ulje të temperaturave.

Etiketa: moti date 16 shtator