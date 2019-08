Rritet bilanci, regjistrohet një tjetër aksident në Korçë

Ju sugjerojme

Një tjetër aksident u shënua këtë pasdite në Korçë. Pranë vendit të quajtur “Fushorja e Selenicës” janë përplasur dy automjete. Për pasojë janë plagosur drejtuesi i mjetit tip “Benz” si dhe pasagjeri i këtij mjeti, të cilët janë nisur drejt spitalit për kujdes mjekësor. Grupet hetimore, po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjeve si edhe përcaktimin e shkaqeve të këtyre aksidenteve.

Njoftimi i Policisë

Kolonjë-Informacion paraprak.

Në aksin rrugor Ersekë-Korçë, pranë vendit të quajtur “Fushorja e Selenicës”, janë përplasur mjeti tip “Ford” me drejtues shtetasin H.M., me mjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin G.M.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i mjetit tip Benz, shtetasi G.M., si edhe shtetasi M.C., (pasagjer në këtë mjet) të cilët janë transportuar për mjekim në Spitalin e Korçës.

Grupet hetimore, po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjeve si edhe përcaktimin e shkaqeve të këtyre aksidenteve.

