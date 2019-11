“Rrugëtimi për Shqipërinë”/ Basha vijon turin sot në Korçë

Ju sugjerojme

Kreu i PD Lulzim Basha një ditë më parë ka nisur në Elbasan turin e bashkëbisedimit me të rinjtë, të quajtur “Rrugëtimi për Shqipërinë” ndërsa sot do të niset drejt Korçës.

“Sot vijojmë në Korçë me “Rrugëtimin për Shqiperinë”. Ftoj të rinjtë e dhe të rejat Korçës të bashkëbisedojmë sot në orën 17:00!”-shkruan Basha në Facebook.









Lideri demokrat tha një ditë më parë nga Elbasani se qeveria dështoi me rininë, duke bërë që sot mijëra të rinj të mosshohin të ardhme në vendin e tyre, por të zgjedhin rrugën e emigracionit.

Gjithashtu ai doli edhe me një platformë të qartë për të rinjtë, në takimin që mbajti në Elbasan.

Në fjalën e tij, ai u premtoi të rinjve që çdo student me të ardhura të ulëta do përfitojë 100 për qind bursë. Kurse për ata studentë që kanë të ardhura mbi 640 mijë, do të ketë bursë 50 për qind.

Etiketa: "Rrugëtimi për Shqipërinë"