Rudina Dembacaj ka çuditur me postimin e saj të fundit në profilin e saj në ‘Instagram’, ku ka dalë me ish-bashkëshortin Aleks. Bashkangjitur me foton ajo ka shkruar “Aleksi çun beqar”.



Tashmë duket se çifti ka një marrëdhënie shoqërore me njëri-tjetrin.









Etiketa: Aleksi