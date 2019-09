Rudina Dembacaj emocionon kolegen : Dua që vajza ime të bëhet si ty

Ju sugjerojme

Aktorja e re Alesia Xhemalaj është emocionuar nga një videomesazh surprizë i shoqes dhe koleges së saj Rudina Dembacaj në emisionin e mëngjesit “Rreze Dielli”. Rudina, jo vetëm që nuk ngurroi ta komplimentonte Xhemalajn në aspektin profesional, por u shpreh gjithashtu se do të dëshironte shumë që vajza e saj Viktoria të bëhej si ajo kur të rritej.

“Së pari dua të flas për Alesian si aktore. Është shumë e përkushtuar dhe punon shumë, shumë, shumë. Kam bindjen që do të jetë një aktore super e madhe. Për Alesian si shoqe, është fat i madh ta kesh në jetë sepse thotë gjithmonë të vërtetën, nuk paragjykon asnjëherë, nuk lëndon asnjëherë, por është shumë e kujdesshme. Unë do të doja shumë që Viktoria kur të rritej të bëhej si Alesia, për mua do ishte fat”– tha Rudina gjatë videomesazhit.

Etiketa: Alesia Xhemalaj