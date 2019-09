Rudina Dembacaj s’resht së sulmuari Agron Llakajn

Ju sugjerojme

Aktorja e humorit, Rudina Dembacaj nuk i kursen aspak fjalët dhe ironinë përkundrejt Agron Llakajt. E ftuar në emisionin “Lart e Poshtë”, Rudina foli rreth tij kur u pyet se, nëse do të kishte një emision të quajtur “Dyshat”, me cilin nga binjakët Veshaj do të bashkëpunonte.

“Unë kam këmbëngulur që Romeo të jetë pjesë e “Al-Pazar” sepse Agron Llakaj ishte shumë skeptik dhe nuk e donte. Dhe sigurisht që me Romeon, sepse Donaldin e njoh më pak. Por, ata janë të dy çuna të jashtëzakonshëm”-u shpreh fillimisht Rudina. Më tej, kur u pyet se përse nuk është ftuar për intervistë në emisionin e tyre (“Treshat”), Rudina tha: Po nuk e di, ndoshta kur t’i heqi Llakaj nga puna!

Risjellim në vëmendje se Rudina Dembacaj dhe Agron Llakaj janë përfolur së tepërmi në media për prishjen e marrëdhënieve të tyre miqësore dhe profesionale. Aktorja e humorit u prononcua pak kohë më parë në një intervistë televizive se largimi i saj nga “Al-Pazar” nuk erdhi si rrjedhojë e angazhimeve familjare, ashtu sikurse ishte shprehur Agron Llakaj. “Fatkeqësisht ose fatmirësisht nuk kemi mbetur miq”-tha asokohe Dembacaj, duke lënë të kuptohej se midis tyre ka patur një debat të fortë.

