Rudina Hajdari: Grupi parlamentar i PD në Kuvend, sipas rregullores

Ju sugjerojme

Deputetja e PD, Rudina Hajdari ka shpjeguar pse ajo dhe deputeti Myslim Murrizi, të cilët nuk dogjën mandatet, krijuan grupin e ri parlamentar të Partisë Demokratike në Kuvend. Ajo thotë se deputetët e PD, përfshirë edhe ata që hyn nga listat shumëemërore, vepruan në përputhje me rregulloren e Kuvendit. Grupi i ri parlamentar i PD, sqaron Rudina Hajdari, do ketë për qëllim zgjidhjen e krizës politike përmes Reformimit të sistemit zgjedhor, përfaqësimin e vërtetë dhe me integritet të Demokratëve dhe oponencës qytetare në Kuvend si dhe misionin për Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Deklarata e Rudina Hajdarit

“Grupi Parlamentar Demokrat” është krijuar në përputhje të plotë me Rregulloren e Kuvendit, ligjet në fuqi dhe Kushtetutën e Shqipërisë. Sikurse unë ashtu edhe deputeti Myslim Murrizi nuk jemi larguar nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike. Partia Demokratike me vendimin për “dorëzimin në bllok të mandateve” vendosi njëkohësisht të ndërpresë përfaqësimin në Kuvend dhe të shkrijë Grupin Parlamentar të PD.

Neni 15, pika e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë përcakton se:

“2. Për krijimin e një grupi parlamentar kërkohet një minimum prej 7 deputetësh. Çdo deputet mund të jetë anëtar vetëm i një grupi parlamentar. Një deputet që largohet nga grupi parlamentar, mund t’i bashkohet një grupi tjetër parlamentar

vetëm pas gjashtë muajve nga data e largimit”.

Ndaj nuk jemi në kushtet e largimit nga Grupi Parlamentar i PD (dhe nuk është i vlefshëm kushti i afatit 6 mujor) por në rrethanat e gjendjes së faktit ku deputetët e Kuvendit në bazë përkatësisë partiake apo të orientimit politik në përputhje me Rregulloren vendosin për krijimin e Grupit Parlamentar.

Grupi Parlamentar Demokrat është krijuar mbi bazën e orientimit politik të djathtë me qëllim:

1. Zgjidhjen e krizës politike përmes Reformimit të sistemit zgjedhor (politik).

2. Përfaqësimin e vërtetë dhe me integritet të Demokratëve dhe oponencës qytetare në Kuvend.

3. Misionin për Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

loading...

Etiketa: deputetët e PD