Rusia “tremb” perëndimin, shpik armën më të shpejtë se zëri (VIDEO)

Rusia vijon të çudisë botën për shpikjet në fushën ushtarake me të cilat synon të mbajë pozicionin e saj si superfuqi dhe gjithashtu, me të cilat mundohet tu ngjallë frikë armiqve. Ditët e fundit në rrjete sociale është publikuar një video në të cili lançohet një projekti i rid he i fuqishëm nga ana e ministrisë mbrojtëse ruse. Bëhet fjalë për një armë e cila pretendohet se është më e shpejtë se zëri.

Ekspertet, thotë Russia Today, janë të mendimit se ky system i r ii cili është provuar dhe pritet të implementohet së shpejti, do të mund të mbrojë regjione të mëdha nga raketat balistike interkontinentale.

Komentues të ndryshëm në Internnet, kryesisht në YouTube ku është publikuar videoja, kanë analizuar këtë armë të fuqishme e cila lëviz me shpejtësi 4 km në second dhe është në gjendje të ndalojë kokat bërthamore që mund të lëshohen nga armiqtë e Rusisë, edhe në lartësi prej 50 kilometrash.

Komentuesi thonë gjithashtu se kjo raketa e tejkalon shpejtësinë e zërit, por hedhin dyshime se ushtria e ka provuar atë. S-500 Prometey është sistemi i ri kundër raketave balisitike, i cili pritet të hyjë në përdorim në vitin 2020.

