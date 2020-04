“Sa burg parashikon Kodi Penal?”/ Paloka: Zyrtarët e Ramës pranuan krimin për Covid-19

Ju sugjerojme



Një ditë pasi Kuvendi miratoi disa ndryshime në Kodin Penal, ku parashikohen një sërë dënimesh për ata që thyejnë karantinën në këtë kohë pandemie, vjen një reagim nga nënkryetari i PD-së Edi Paloka.





Përmes një postimi në ‘Facebook’, Paloka thekson se zyrtarët e Ramës kanë pranuar krimin ndaj shqiptarëve sa i takon COVID-19, pasi pohuan sipas tij se virusi kishte ardhur në vendin tonë më 28 shkurt.





Mes të tjerash ai shtron pyetjen se “Sa burg parashikon Kodi Penal për ata që me vetëdije kanë fshehur përhapjen e COVID-19 në Shqipëri përpara se ta shpallnin zyrtarisht ?”.





Po ashtu demokrati renditi disa nga aktivitetet që janë bërë që nga data 28 shkurt, deri në 9 mars, kur u deklarua zyrtarisht dhe rasti i parë me COVID-19 në vendin tonë.

MESAZHI I PALOKËS

Zyrtaret e Rames pranojne krimin ndaj shqiptareve per COVID-19!

Sa burg parashikon Kodi Penal per ata qe me vetedije kane fshehur perhapjen e COVID-19 ne Shqiperi perpara se ta shpallnin zyrtarisht ?

Sa vite burg duhet te bej Edvin Rama qe jo vetem e fshehu me vetedije kete fakt por dhe tallej e perqeshte opoziten qe i kerkonte te merrte masa nderkohe?

Brenda pak ditesh, zyrtaret e Rames kane pranuar se kane qene ne dijeni te faktit se te infektuarit e pare me COVID-19 ne Shqiperi kane rezultuar qe me date 28 shkurt, por kjo ju eshte mbajtur e fshehte shqiptareve .

Fillimisht Silva Bino dhe sot A. Fico kane pranuar daten 28 shkurt si fillimin e epidemise ne vendin tone.

Shihni grafikun e paraqitur sot nga drejtoresha e Rames per kurben e infeksionit ne Shqiperi, fillon me date 28 shkurt, te njejten date te pranuar pak dite me pare dhe nga Bino!

Po me sa duket, me urdher te Rames, vetem me daten 9 mars u deklarua zyrtarisht rasti i pare me corona virus ne Shqiperi.

Dje “parlamenti” i Rames miratoi disa nene ne Kodin Penal per te denuar ata individe qe behen shkas per perhapjen e virusit. Po ata zyrtare dhe ai kryeminister qe me vetedije ka fshehur te verteten mbi perhapjen e virusit ne vendin tone, duke shkaktuar mbase mijera te infektuar, sa duhet denuar???

Kujtoj qe vetem nga datat 28 shkurt deri me 9 mars ka patur disa aktivitete masive dhe publike:

-Kongresi i PS ne Pallatin e Kongreseve

-Mitingu i thirrur nga Presidenti Meta ne Bulevard

-Derby midis Tirones dhe Partizanit ( dhe ndeshjet e tjera te kampionatit)

-Festimet nga grate dhe mesuesit e 7-8 marsit

Te gjitha aktivitete me grumbullime nga me masivet, por Rama dhe zyrtaret e tij i lejuan duke fshehur te verteten per interesa te tyre meskine!

Sa shqiptare mund te jene infektuar ne ato dite?

Sa prej tyre kane gjetur vdekjen?

Kjo eshte vrasje me dashje, eshte krim me vetedije te plote.

A do mbash pergjegjesi per kete Edvin, apo do vazhdosh me DENGLA

Etiketa: Paloka