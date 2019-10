Sa herë në rrugë dal…

Ju sugjerojme

Me autorin Dritëro Agolli

Nga Eli Kanina

“Unë dola…

Mbas meje dera u mbyll”

Ky dyvargsh nga Eduart Bagricki, ishte fillesa, frymëzimi motivues për “Poemën e udhës” në 1957 nga Dritëro Agolli, motiv që emërtoi dhe librin e tij të parë. Unë nuk kisha lindur ende atëherë që të flas për zanafillat e tij, por ama mbaj mend kur lindi tek unë dashuria për poezinë e Dritëroit.

“Xhaxhi Dritëroi di përralla të bukura

Përralla për dhelpra, dhi e kunadhe

Lutjuni xhaxhit, moj flutura

Tregona një përrallë të madhe! …”

Këto ishin vargjet e para nga poema “përralla e dhomë dhe kecave” që më prezantuan me poetin Dritëro Agolli, kur mi kërkuan ti recitoj në një aktivitet në shkollë. E kush më mirë se një nxënëse me origjinë nga Devolli, do ta interpretonte poemën e tij? Më pas do të mësoja përmendësh edhe “Pleshti”, “Guri në pellg”, “Breshka tek nallbani”, ” E dashura e Van Gogut”, “Ti çele herët moj bajame” , ” Turkesha”, “Poçari”, ” Ëndërr e prerë”, “Kjo grua që bie erë çokollatë”, “Plaku i bukur” , “Udhëtoj i menduar”, apo kënga “Kur të jesh mërzitur shumë” një amanet jo vetëm për familjarët por për gjithë shqiptarët.

Të paharrueshme për mua asokohe dhe sot, janë përkthimet e tij nga Robert Bërnsi “Findlej”, “Para ndarjes”, nga F.G.Lorka “Këngë budallaqe”, nga S. Esenini “Letër nënës”, nga Pol Elyari “Fytyrbukuri trishtim” “Ne ecim të dy për dore” etj.

Më kujtoheshin pjesë nga partizani Meke, një poemë që ia recitoja gjithë zell gjyshit në festat e nëntorit, dhe më pas u bë edhe film, “Krevati i Perandorit”. Po kështu nga “Elegjia partizane” më kujtohej – ti s’duhej të vriteshe atje xha Rexhep, ti gjysmën e udhës s’e kishe bërë, ta gjetën kutinë e çibukun në xhep, t’i gjetëm opingat me gjak e me rërë…” më përngjante më ndonjë shok të gjyshit me ato takëmet, çibukun dhe kutinë e duhanit. Më kujtohet sidomos dyvargëshi “Maro Podgozhani kish një djalë, për atë s’përtonte dhe të vdiste”.

Nuk e di pse më dukej kaq e bukur përmbi çdo sakrificë prindërore , ajo mospërtesë. Kur morëm shtëpi të re dhe komshinjtë na qëlluan nga Mokra e Pogradecit, mua më dukej se teksa ata përmendnin Trebinjën, Lenien, Proptishtin e fshatra të tjera të asaj zone, kishin lidhje me atë poezi dhe me vetë Dritëro Agollin.

Babai im, mbaj mend që nga fëmijëria, nuk e ndante nga goja vendlindjen e tij Devollin. Këndonte nën zë këngë popullore të asaj krahine, dhe nostalgjia e malli i tij sikur zbuteshin kur derdheshin mbi ato këngë. Për këngën “plot molla lule të bardha” thoshte se edhe vetë Dritëro Agolli e pëlqente dhe e këndonte shumë. Unë e mbaja vesh duke menduar se Dritëroi ishte ndonjë kurshëri i tij më i madh atje në Devoll. Asnjëherë babi nuk e shpinte deri në fund atë këngë, edhe pse unë i kërkoja ta përsëriste, sepse i mbusheshin sytë me lot.

-Do ta këndoj në dasmën tënde këtë këngë të gjithën- e mbyllte duke psherëtirë, më i lehtësuar pas këtij premtimi. Por edhe atëherë nuk arriti ta mbarojë, ca nga përqafimi që më dha në mes të këngës, ca nga ajo gunga mallëngjyese që nuk e linte asnjë çast kur kujtonte vendlindjen. Ishte ai Devoll që Dritëro Agolli na e bënte më të dashur me gdhëndjen e vargjeve të famshme:

“Dhe ky plis ngaherë ish i fortë

Shkoi në Evropë, brodhi në Azi

Por kudo, nga flokët gjer në thonjtë

Mbeti devolli…”

Kur shkova një behar tek xhaxhai në Korçë, pashë në bufenë e tij shumë libra të Dritëro Agollit që mi zbukuruan pushimet. Nisa ti shfletoj kureshtare. Thashë mos gjej emrin e babit apo të ndonjërit prej xhaxhallarëve të mi nëpër libra, por u përhumba nëpër faqe e vargje dhe e lashë gjuetinë farefisnore. Xhaxhi më shihte e krenohej se i ngjaja atij si dashamirës librash. Njëherë e pyeta nëse binim gjë ne me Dritëro Agollin dhe ai duke qeshur më tha:

– Si me jo, edhe pyet? Pe Devolli dhe të mos biem tonët, një lumë e një mal bashkë e kemi…ce me kot i kam gjithë këta libra prej tij unë?

As mbaj mend ç’tha tjetër, por unë u kënaqa nga pohimi, duke përllogaritur me vete: – Opa, edhe një i mençur në fis! Përderisa shkruan libra…ashtu duhet të jetë!

Kur duhet të kthehesha nga pushimet librin “Udhëtoj i menduar” u shtira se nuk e kisha mbaruar dhe doja ta merrja me vete . Xhaxhai me shpirtin xhymer ma fali duke e nënshkruar me emrin e vet, dhe kështu e kam në bibliotekën time edhe sot e kësaj dite. Pavarsisht se kujtoj më tepër poezitë, kam në bibliotekë edhe romanet e Dritëroit, disa prej të cilëve: Komisari Memo, Njeriu me top, Trëndafili në gotë, Arka e djallit, Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo, madje edhe Antologjinë me poezi dedikuar Dritëroit, një vit pas ndarjes nga jeta, deri edhe ndër të fundit libra të tij “Prit edhe pak” apo “Dashuri në moshën e krishtit”.

Nuk do të vononte edhe takimi me Dritëro Agollin në një takim kombëtar poetësh, kur isha gjimnaziste në 1989.Duke vallëzuar me Dritëroin, e pyeta e ndrojtur mos e njihte edhe xhaxhain tim, i përmenda emrin dhe i thashë se jam e mbesa. Xhaxhai im ishte drejtor shkolle në Korçë dhe mua më dukej se ishte shumë i njohur dhe mik me të gjithë. Dritëroi ndoshta edhe mund ta njihte apo se kishte haberin fare, mbase nuk i ra ndërmend fare, por nuk e bëri veten. Ai qeshi mbase me naivitetin tim dhe më ftoi në tavolinën e tij, ku gjithë mbrëmjen më bëri të ndihem princeshë:

-Ja kjo mbeska jonë, që shkruan dhe i do shumë librat, të lumtë devolleshkë! Kështu e nderon xhaxhain dhe ne të gjithë! Bëj vjersha, thur…

– Vjersha kam pak, dhe s’i kam gjë, por hartimet i kam më të bukura – nxitoja të shpjegohesha unë, me frikën se mos ma kërkonte ta recitoja.

Më rrëfeu se drejt librave nuk të çon as familja, as shkolla, por vetja kur i përpin librat dhe çdo gjë të shkruar, pa ta thënë njëri, pa detyrim. “Edhe kokëposhtë kam lexuar gazetat që mësuesi ngjiste në dritaret e klasës, ndonjëherë dhe mbrapsh…” Ishin këto fjalë , këshilla të Dritëroit, që më udhëhoqën në botën e bukur të librave, si frymëzim për krijimet e mia.

Në ditëlindjen e ’83 të Dritëroit, u ndjeva përsëri princeshë, me librin tim të parë “GRUAJA DHE MURET PREJ PASQYRASH”, gjatë promovimit me familjarët e mi, miq të Dritëroit dhe aktivistë të shoqatës Devolli.

Me një grup përfaqësues nga Shoqata Devolli i shkuam për vizitë mbasdite në shtëpi. Pasi Sadija na kish thënë se Dritëroi ishte i sëmurë, unë u befasova kur ai u shfaq si lis i moçëm në mes të dhomës. Ai ishte i hequr dhe dukej se u ngrit nga lëngata, për t’u ulur mes devollinjve. Ngriti dolli si pe Devolli dhe zu të këndojë me iso, me miqtë devollinj. Hidh e pritë sa këngë, sa dolli rakie e sa muhabete duke kujtuar njerëz dhe histori të krahinës.

Kur i pyeste devollinjtë e shoqatës, i bënte të çuditeshin këta të fundit me saktësinë e emrave dhe ngjarjeve, çfarë kujtesë kishte! Mbaj mend se Sadija mezi menaxhonte oraret e shumta të Takimit me Dritëroin, se ishte një listë me njerëz e përfaqësues shoqatash që kishin mbyllur takim dhe prisnin rradhën, pasi të dilnim ne. Ato ditë, aty venin e vinin vizitë për ditëlindjen e tij nga gjithë Shqipëria dhe Diaspora. Një çast Sadija po sikletosej nëse duhej t’ia hiqte gotën Dritëroit sepse po e tepronte dhe, kishte edhe të tjerë që prisnin ta takonin. Ndërkohë zilja e shtëpisë nuk pushonte dhe ajo përgjigjej në citofon duke kërkuar falje për tejkalimin e orarit nga devollinjtë e Shoqatës. Një moment Dritëroi iu kthye asaj gati në të lutur:

– I thuaj të mos presë asnjë, se do ta ngrys me këta sot! Nuk i lë të më ikin, se dua të pi e këndoj devollitshe, me Gurin, me Vasilin, me Demirin, me Qemalin e Vekon e gazetës, që ma sollën Devollin këtu …me këtë mbeskën që më sheh në dritë të syrit dhe ma le në dorë librin e saj, sikur ka sjellë detyrat për korrigjim- u kthye nga mua duke më vënë në vëmendje të të gjithëve. Pas këtyre fjalëve unë u skuqa edhe më, pas atij gurmazit të rakisë që kisha pirë në fillim kur cikëm të gjithë gotat e dollisë për shëndetin e Dritëroit.

Se rakia, se nostalgjia, ai ishte çelur e qeshur në fytyrë, dhe gëzonte kaq shumë për një aprovim prej saj, si fëmijë naiv, sa Sadija pranoi ti anullonte të gjithë ata që prisnin poshtë, me pretekstin e përkeqësimit të gjendjes. Edhe me kusht që gotën të mos e vinte më në buzë, ose do t’ia hiqte fare. Por gota mbeti para Dritëroit deri në fund të mbrëmjes, mbushej e zbrazej njësh me të tjerët dhe askush nuk ia kujtoi më problemet me shëndetin. Sadija lejoi për atë natë të vinin vetëm një grup televizioni me Diana Çulin që po bënin dokumentarin për Dritëroin.

Edhe pse nuk ishte në skenar, Djanës i pëlqeu atmosfera me devollinjtë dhe xhiruan edhe aty ca momente. Më pas erdhën e u ulën me ne edhe familjarët e tjerë, i biri, nipi, me të cilin Dritëroi lëvdohej më shumë. Ndërsa nusja e djalit Lindita, që na kish qerasur në fillim, na shoqëroi në studion e Dritëroit ku një kapicë me dhurata prisni të hapeshin, ndërsa të tjera ende vinin.

– Kemi nisur të presim vizita që dy tre muaj para ditëlindjes, me emigrantët që vijnë verës në Shqipëri. Nuk e dimë kur do mbarojnë, sepse pas ditëlindjes, vijnë të tjerë për vitin e ri, dhe pothuaj gjithë vitin këtu hyjnë e dalin njerëz, miq e të njohur, familjarë e zyrtarë, sa nuk ia dalim dot.

Edhe pse të lodhura nga këto vizita, Lindita bashkë me Sadijen, i bënin hallall të gjitha kur e shihnin se ai ndjehej mirë.

Pas fotove që bëmë së bashku, Sadija më tha se mund të shkoja përsëri ndonjë paradite, kur të qetësohej disi shtëpia nga dyndjet, dhe do flisnim shumë më tepër. Kur i thashë se jam mjeke me shkollat, e kaploi nostalgjia për kohën që kishte punuar mësuese në gjimnazin Partizani, e sapoardhur nga Shkodra, para se të shkonte në redaksinë e gazetës.

U harruam në bisedat tona, ndërsa Dritëroi me të “tijtë” këndonin e llafoseshin në anën tjetër të dhomës së pritjes. I thashë se profesor Murat Gecaj, më kish treguar për kohën kur kishin qenë kolegë. Madje në promovimin e librit tim ai deklaronte se ishte nga Devolli po aq sa nga Tropoja, ngaqë i kish miq për kokë Dritëroin dhe Sadijen. U ngazëllye Sadija dhe më mbushi me të fala dhe me lutjen që të vija përsëri…

Pasi kishin rrakëllyer ca gota raki dhe kishin kënduar shumë këngë të tjera, i ishin kthyer edhe nja tre herë “apo çeli manushaqja” Dritëroi u kthye nga Sadija duke iu drejtuar të gjithëve:

– Ta mbyllim me “Plot molla lule të bardha” si thoni? Dhe e filloi me zë shpirti, butë e ëmbël, ashtu siç babi im e këndon akoma, kur përhumbet nga malli …

Pasi ikëm nga shtëpia e Dritëro Agollit atë mbrëmje, mua mu duk sikur ajo gunga e nostalgjisë kishte kaluar nga babai tek unë. E ndjeja që ma vuloste gojën me heshtje shteruese dhe mi njomte sytë.

Dola në rrugë, e përcjellë plot frymëzim nga Dritëroi. Po aq dhe nga vargjet e tij, që më ndjekin gjithandej, e më kumbojnë, sa herë në rrugë dal:

“Kjo udhë i ngjet poemës pa mbarim

Ajo s’ka fund

Ajo vrapon, vrapon…

Dhe tok me të vazhdon tregimi im

Vazhdon

Vazhdon…”

