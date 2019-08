Sa litra karburant blini me pagën? Shqipëria e fundit në Europë

Ju sugjerojme

Për shkak të të ardhurave të larta mujore, zviceranët janë në gjendje të blejnë më shumë karburant se qytetarët e shteteve të tjera. Në asnjë vend tjetër europian shoferët nuk mund të jenë në gjendje të sigurojnë më shumë lëndë djegëse me rrogën e një muaji sesa në Zvicër. Zviceranët mbajnë vendin e parë në botë, shkruan Blick.ch.

Në shpërndarësit e karburanteve në Zvicër, çmimi i një litër benzinë ka mbetur i pandryshuar vitet e fundit. Sipas statistikave, zviceranët me pagën e tyre neto mund të blejnë një mesatare prej gati 3400 litra benzinë në muaj. Megjithatë drejtuesit e automjeteve ankohen për çmimin e benzinës, por sipas analizës së fundit tregohet se në asnjë vend tjetër europian nuk mund të blihet më shumë karburant me pagën mujore sesa në Zvicër.

Me një pagë mesatare prej 5191 franga dhe me një çmim karburanti prej 1.53 franga për litër, çdo zviceran mund të përballonte një mesatare prej 3388 litra në muaj. Pas Zvicrës vjen Luksmburgu me një fuqi blerëse prej 2827 litra karburant në muaj. Vendi i tretë mes 42 vendeve europiane mbahet nga Norvegjia me 1989 litra. Gjithashtu, vendet si Suedia, Finlanda, Irlanda, Danimarka, Gjermania, por edhe Austria, renditen lart.

Në fund të kësaj liste janë vendet e Europës Lindore si Moldavia, Ukraina apo edhe Shqipëria, ku paga mesatare ujore vlen për jo më shumë se 300 litra karburantë në muaj, e cila as nuk është e barabartë me 1/10 e nivelit të pagave në Zvicër.





Burimi: www.blick.ch

Etiketa: cmimi i naftes