Sadiku në hall, Levante i kërkon largim të “dhunshëm”

Levante do që të largojë me patjetër Armando Sadikun nga skuadra. Sulmuesi elbasanas nuk do të ketë asnjë minutë me ekipin spanjoll me trajnerin Paco Lopez që nuk e preferon në skuadër.

Elbasanasi duhet të gjejë një skuadër tjetër, pasi sjellja e spanjollëve karshi tij është e qartë. Sadiku dhe Esteban Saveljich janë të vetmit lojtarë që nuk janë aktivizuar për asnjë minutë nga trajneri Lopez në dy ndeshjet e fundit miqësore.

Sinjal i qartë i teknikut se të dy duhet të largohen nga skuadra. Interesim konkret për elbasanasin nuk ka dhe nëse situata vazhdon e tillë ai duhet të kalojë të paktën 6 muaj jashtë ekipit, me shpresën se do të gjejë diçka në merkaton e janarit.

