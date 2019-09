Saimir Tahiri live: Unë u përballa edhe pse shushunjat shtoheshin

Ju sugjerojme

Dy ditë pasi Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi ta dënojë Saimir Tahirin për shpërdorim detyre, dënim që nuk do ta kalojë në burg, por në Shërbim Prove, ai ka dalë në një deklaratë për mediat. Për të sqaruar siç shprehet ai “të verteten time”.

Tahiri tha se “mund ta kisha mbajtur kollaj mandatin siç kanë bërë ata para meje që i janë fshehur drejtësisë. Unë bëra të kundërtën duke lënë imunitetin e deputetit, për tu përballë me drejtësinë.

Unë u përballa si qytetar i thjeshtë me drejtësinë dhe me politikën, ndërsa shushnjat shtoheshin.

Dhe mirë kam bërë se burrat dallohen nga cilësia e armiqve që kanë dhe unë këtë rrugë zgjodha”.

Më tej shprehet se do ta ankimojë vendimin në Apel sapo vendimi i Shkallës së Parë të dalë i plotë, i zbardhur.

