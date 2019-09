“Saimir Tahiri”, Soreca nuk komenton vendimin: Më jepni kohë

Ju sugjerojme

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreca nuk ka pranuar të komentojë vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda për të dënuar Saimir Tahirin vetëm për shpërdorim detyre. Dënimi me 3.4 vite burg do të konvertohet me “shërbim prove”.

Ai u pyet nga gazetarët, teksa po dilte nga një aktivitet, por Soreca tha se kërkon kohë që të lexojë vendimin e gjykatës.

“Eksperienca ime, si ish-prokuror më dikton se duhet të shoh vendimin e plotë dhe më pas të jap një mendim apo opinion. Nuk mund të flas pa lexuar dosjen”, u shpreh ambasdori Soreca.

Etiketa: gjykatë