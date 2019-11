Salianji: Rama e përdori prokurorin Kulluri dhe më pas e flaku

Ju sugjerojme

Përparim Kulluri, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda u shkarkua sot nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Ndër të tjera ai ka hetuar edhe dosjen e famshme “Babale”, kur çështja ishte tek Krimet e Rënda.

Ndërkohë, një prej të akuzuarve Ervin Salianji, ish-deputet i Partisë Demorkatike, ka reaguar duke thënë se Kulluri pasi u keqpërdor nga pushteti i kryeministrit Edi Rama, u flak jashtë sistemit.









Ervin Salianji në facebook: Përparim Kulluri ështē rasti i radhës që tregon sesi pushteti i Edi Ramës i keqpërdor prokurorët kundër opozitës dhe pastaj i flak jashtë sistemit me veting. Njësoj si kolegu i tij, Gent Osmani, edhe Përparim Kulluri u keqpërdor nga Rama dhe Xhafaj për të shpëtuar Agron Xhafaj nga akuza e teafikut të drogës dhe për të ngritur akuzë kundër denoncuesve, opozitës, medias dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe medias për të denoncuar trafikun e drogës nga vellai i ministrit të Brendshëm. Kushdo që bën pazar me pushtetin kundër ligjit, do te mbajë përgjegjësi!

Ne nuk harrojmë!

