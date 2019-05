Samiti i Brdo-Brijunit, Meta: BE-ja të na dëgjojë

Ju sugjerojme

Sot në Shqipëri me ftesë të Presidentit të Republikës Ilir Meta po zhvillohet Samiti i Procesit të Brdo-Brijunit, ku marrin pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor. Kreu i shtetit shqiptar u shpreh “konkluzionet e këtij samiti të dëgjohen edhe më shumë nga vendet anëtare të BE-së”.

Ne samitin e sotëm janë të pranishëm presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, Presidenti i Malit të Zi Milo Gjukanoviç, presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç, e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarovic dhe Milorad Dodik i Bosnje-Hercegovinës, ndërsa i Maqedonisë Ivanov nuk është i pranishëm. Duke qenë se ky samit përkon më Javën e Europës, të ftuar nderi janë edhe shefja e politikës së Jashtme të Bashkimit Europian, Federica Mogherini dhe Presidenti i Polonisë, Andrzej Duda.

Samiti synon të përçojë një mesazh të rëndësishëm politik lidhur me aspiratën e përbashkët të vendeve të rajonit për t’u integruar në Bashkimin Europian. Kjo nismë, e nisur që në vitin 2010, ka shërbyer si forum i rëndësishëm i nivelit më të lartë politik për nxitjen e dialogut, bashkëpunimit, forcimit të sigurisë dhe stabilitetit, dhe mbështetjen e proceseve europiane dhe euroatlantike të të gjitha vendeve të rajonit. Në mbyllje të Samitit, liderët do të miratojnë një dokument me konkluzionet e takimit.

