Samsung vazhdon të dominojë tregun e ekraneve

Samsung Display mbajti pozicionin udhëheqës në tregun e ekraneve gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, sipas analistëve IHS Market. Kompania e Koresë së Jugut ka dorëzuar mostra me vlerë 3.4 miliardë dollarë, duke përbërë 40.2 për qind të tregut total. Megjithatë, ky rezultat paraqet gjithashtu një rënie prej 6.6 për qind në vit.

JDI mbetet shumë prapa, në vendin e dytë, me një pjesëmarrje në treg prej 12.3 për qind, ndërsa BOE ka arritur fitimin më të lartë dhe dyfishoi pjesën e tregut në 11.9 për qind. IHS parashikon që BOE do të kapë shpejt dhe me lehtësi JDI dhe do të arrijë në pozicionin tjetër.

Analisti i IHS mbulon të gjithë tregun e ekranit, por analizat tregojnë se arsyeja kryesore është për dominimin e Samsung për shkak të panelit OLED në telefonat jo-premium. Shumë kompani i zbatojnë këto ekrane në telefonat e tyre, sepse ata punojnë mirë me sensorë të gjurmëve të gishtërinjve nën ekran.

Kompania e Koresë së Jugut shiti 80% të të gjitha paneleve OLED të dorëzuara. Rivalët kryesorë të Samsung në këtë fushë janë BOE dhe LG, por ato janë shumë prapa. LG ka arritur të dyfishojë pjesën e saj të tregut falë shitjeve të mira të telefonit Huawei Mate 20 Pro.

