Sanchez: Si Lukaku s’ka as në fund të botës, ja pse zgjodhëm Interin

Ju sugjerojme

Alexis Sanchez, i intervistuar nga ESPN, ka folur për raportin me Lukaku: “Unë dhe Romelu jemi stërvitur mirë te Manchester United, por duhet të luanim më shumë ndeshje për të marrë më të mirën dhe për të dhënë maksimumin. Nuk ishte momenti i duhur në Angli! Kur ndryshon shumë, vështirë që të rigjesh feeling!”.

“Pse Interi? Sepse këtu ka vullnet të fitohet! Ky është motivi pse jam këtu! Edhe Romelu prandaj ka zgjedhur Interin. A do t’ia dalim? Flet fundi i sezonit! Mund të them diçka për Lukakun, mund të kërkosh gjatë, por kurrë nuk do të mund të gjeje një si ai edhe në fund të botës!”.

Etiketa: ja pse zgjodhem Interin